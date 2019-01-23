Український дім у Давосі. Трансляція

Що треба знати про воду, її якість та водопостачання в Україні. Коли та за яких обставин українці зможуть отримувати якісну питну воду з крана.
23 січня 2019, 08:40 — Анастасія Рінгіс, Микола Топалов, для ЕП
Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів. Що це за поправки і скільки за це заплатять українці?
18 січня 2019, 09:30 — Дмитро Дєнков , Оксана Пирожок, Микола Топалов , Олександр Мойсеєнко
Минулий рік був багатий на фінансові події та злам тенденцій. Автори виділили дванадцять трендів.
10 січня 2019, 08:30 — Андрій Блінов, Наталія Задерей, експертна платформа НБУ