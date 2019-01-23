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Український дім у Давосі. Трансляція

Середа, 23 січня 2019, 19:07

Пряма трансляція з Український дому в Давосі. 

Візит президента України Петра Порошенка. 

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Економічна правда
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