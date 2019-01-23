Український дім у Давосі. Трансляція

Формула води. Скільки коштує питна вода з крана Що треба знати про воду, її якість та водопостачання в Україні. Коли та за яких обставин українці зможуть отримувати якісну питну воду з крана.

Грають вони — платите ви. Як Рада "продала" бюджет країни за сім поправок Бюджет країни не був би ухвалений два місяці тому, якби Рада не підтримала низку скандальних поправок на користь певних олігархів і депутатів. Що це за поправки і скільки за це заплатять українці?