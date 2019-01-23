Сербія відновлює пряме авіасполучення з Києвом

Сербський національний авіаперевізник Air Serbia оголосив про запуск рейсів за сімома новими напрямками, в тому числі до Києва.

Про це повідомляє сербська телерадіокомпанія РТС.

Так, авіакомпанія з червня розпочне літати з Бєлграда до Києва, Мадрида, Барселони, Рієки, Краснодара, Гельсінкі та Каїра. Крім того, будуть запущені сезонні рейси до Ніцци і Задара.

"Ми пишаємося, що можемо з’єднати сербську столицю з новими містами, розширивши нашу мережу і дозволивши пасажирам обирати з 49 напрямків, за якими національний перевізник працюватиме з червня", - сказав голова Air Serbia Дункан Нейсміт.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - у неділю і вівторок. Орієнтовна вартість квитка в один бік - 139 євро.

Air Serbia вийшла на український ринок з другої спроби в 2016 році, почавши щоденні польоти (крім середи) між Києвом і Белградом 16 червня. На лінії використовувався регіональний літак Bombardier CRJ 900 словенської авіакомпанії Adria.

Свій останній рейс компанія виконала 30 вересня 2016 року, пояснивши припинення польотів сезонністю. Однак на наступний літній сезон польоти до Києва не відновилися.

Європейська правда