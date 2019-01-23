Поліція взялася за держпідприємство, яке подарувало електрику ОРДЛО

Національна поліція порушила кримінальні провадження щодо Луганської, Донецької та Львівської філій державного підприємства "Регіональні електричні мережі" через службову недбалість та завдання істотної шкоди державним інтересам.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповіді народному депутату Сергію Лещенку.

Раніше було оприлюднено звіт Держаудитслужби про те, що Донецькою філією ДП "РЕМ" за період з лютого по травень 2015 року було реалізовано електричної енергії без укладених договорів на території, де органи української влади не здійснюють своїх повноважень, на суму 447,061 млн грн через подання заявок на закупівлю електроенергії із завищеними обсягами.

Згідно з бухгалтерськими звітами, вказані півмільярда віднесені на витрати без підтвердних документів, що призвело до аналогічних збитків. За цими фактами Покровський відділ поліції у Донецькій області відкрив кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України "службова недбалість".

Також аудитори знайшли порушення і на заводі Львівської філії ДП "РЕМ", який продав з порушеннями виробничі приміщення приватній фірмі, чим допустив розтрату 1,4 млн грн. Ці відомості стали підставою для Червоноградського відділу поліції у Львівській області відкрити провадження за ознаками кримінального порушення ч.1 ст. 191 ККУ "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Луганською філією ДП "РЕМ" втрачено боргові зобов`язання на суму 1,3 млн грн приватної компанії ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна Компанія", яка належала екс-регіоналам Юрію Бойку та Юлію Іоффе, а з часом перейшла до бізнесмена Павла Фукса. За цими фактами Лисичанський відділ поліції Луганської області порушив провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ "службова недбалість".

Державне підприємство "Регіональні електричні мережі" входить в сферу контролю Міністерства енергетики. У 2015 році міністром енергетики по президентській квоті був Володимир Демчишин. Нині Демчишин є заступником голови наглядової ради національної компанії "Нафтогаз".