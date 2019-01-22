Угода щодо санкцій між Мінфіном США і Дерипаскою вигідна олігарху – NYT

Угода між Міністерством фінансів США та російським олігархом Олегом Дерипаскою щодо зняття санкцій з його компаній насправді була вигідна бізнесмену і залишила під його контролем найважливіші активи.

Про це пише The New York Times, посилаючись на обов'язковий конфіденційний документ, підписаний обома сторонами.

У грудні Мінфін США заявив, що протягом 30 днів має намір зняти санкції з трьох енергетичних компаній, які належать Дерипасці. У міністерстві пояснили, що компанії погодилися провести істотні зміни в корпоративному управлінні, в тому числі зменшити частку Дерипаски нижче 50%, переглянути склад рад директорів цих організацій.

"Конфіденційний документ, підписаний обома сторонами, свідчить, що угода, яку адміністрація обговорювала з підконтрольними російському олігарху Олегу Дерипасці компаніями, може містити менше покарання, ніж було заявлено", - йдеться у статті.

Угода містить положення, які звільняють Дерипаску від сотень мільйонів доларів заборгованості, передавши частину своїх акцій ВТБ, російському урядовому банку під обмеженими санкціями Сполучених Штатів, які надали йому великі суми гроші.

Конфіденційний документ під назвою "Умови вилучення" також свідчить, що угода дозволить залишити партнерів Дерипаски та Кремля із значними пакетами акцій його компаній.

У відповідь на запитання про деталі, викладені в конфіденційному документі, Мінфін США опублікував заяву, що захищає угоду, посилаючись на положення.

"Контроль Дерипаски над цими компаніями переривається вилученням зі списку, і він більше не може їх використовувати для здійснення незаконної діяльності від імені Кремля", - йдеться в заяві.

"Компанії En +, Rusal і ESE взяли на себе зобов'язання забезпечити Казначейство безпрецедентним рівнем прозорості своїх відносин, щоб гарантувати, що Дерипаска не відновить контроль над ними. Казначейство буде пильно спостерігати за забезпеченням виконання цих зобов'язань, а невиконання цих зобов'язань призведе до швидких наслідків, включаючи відновлення санкцій", - заявили у міністерстві.

Європейська правда