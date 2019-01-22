Хемотека — запуск українського сервісу персоналізованої фармації
Персоналізована медицина зміцнює свої позиції у прогресивних країнах.
Індивідуальний підхід до лікування враховує особливості організму пацієнта, стан серця, печінки, нирок та інших органів, історію хвороби, алергічні реакції й чутливість до препаратів.
Особливо цінується такий підхід у лікуванні онкологічних захворювань, адже завдяки точності дозування токсичність деяких препаратів можна знизити.
Хемотека – перший центр персоналізованої фармації в Україні, однією з ключових складових якого є онлайн-сервіс.
За його допомогою лікар визначає точне дозування для окремого пацієнта, зважаючи на особливості організму й антропометричні дані хворого. На основі індивідуального рецепта у високотехнологічних лабораторіях із сертифікованих європейських субстанцій виробляються протипухлинні препарати.
Персоналізований підхід до виробництва забезпечує суворе дотримання термінів, умов зберігання й перевезення препаратів.
Користуватися онлайн-сервісом за допомогою особистого кабінету можуть лікарі, пацієнти й представники благодійних організацій. У кабінеті зберігається історія призначеного лікування і ключових дій з ним на сайті.
Пацієнти можуть самостійно розраховувати вартість препаратів, ознайомитися з асортиментом і наявністю препаратів, отримати безкоштовну консультацію.
В особистому кабінеті пацієнт може скачати документ зі схемою лікування й рецептом за формою Ф-1.
Система оповіщення оперативно повідомляє про призначення лікування, початок виробництва препаратів та їх готовність через e-mail, SMS та у в формі веб-повідомлень.
Дизайн сервісу сучасний і дружній у використанні. Працювати в особистому кабінеті Хемотеки можливо також за допомогою смартфона.
Розробка сервісу такого рівня складності – багатоетапний процес, який тривав більше року.
Для його створення в тісній кооперації з командою Хемотеки працювали digital агентство Facility й розробники ІТ-рішень F'Systems.
Facility і F’Systems систематизували інформацію чинних європейських і локальних медичних протоколів з метою цифровізувати її та перетворити на зручний і надійний інструмент організації процесу лікування онкозахворювань.
Підхід Хемотеки передбачає максимальний ефект лікування за оптимальних ресурсовитрат і надає такі можливості:
— виключає переплату за надлишки препарату стандартного об’єму, який не використовується пацієнтом, зважаючи на його антропометричні дані;
— знижує ризики, пов’язані з людським фактором при складанні рецепта й визначенні дозування;
— дає можливість пацієнту уникнути додаткового стресу, пов’язаного з пошуком і підбором препаратів і супутніх медичних товарів.
Коли замовлення за рецептом готове, пацієнт отримує повний набір необхідних складових для проведення хіміотерапії.
Цей шлях дозволяє спростити процес організації лікування онкозахворювань для пацієнтів і лікарів в Україні й надає можливість обом сторонам більше ресурсів та уваги направити на виконання головного завдання – одужання.
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