Хемотека — запуск українського сервісу персоналізованої фармації

Персоналізована медицина зміцнює свої позиції у прогресивних країнах.

Індивідуальний підхід до лікування враховує особливості організму пацієнта, стан серця, печінки, нирок та інших органів, історію хвороби, алергічні реакції й чутливість до препаратів.

Особливо цінується такий підхід у лікуванні онкологічних захворювань, адже завдяки точності дозування токсичність деяких препаратів можна знизити.

Хемотека – перший центр персоналізованої фармації в Україні, однією з ключових складових якого є онлайн-сервіс.

За його допомогою лікар визначає точне дозування для окремого пацієнта, зважаючи на особливості організму й антропометричні дані хворого. На основі індивідуального рецепта у високотехнологічних лабораторіях із сертифікованих європейських субстанцій виробляються протипухлинні препарати.

Персоналізований підхід до виробництва забезпечує суворе дотримання термінів, умов зберігання й перевезення препаратів.

Користуватися онлайн-сервісом за допомогою особистого кабінету можуть лікарі, пацієнти й представники благодійних організацій. У кабінеті зберігається історія призначеного лікування і ключових дій з ним на сайті.

Пацієнти можуть самостійно розраховувати вартість препаратів, ознайомитися з асортиментом і наявністю препаратів, отримати безкоштовну консультацію.

В особистому кабінеті пацієнт може скачати документ зі схемою лікування й рецептом за формою Ф-1.

Система оповіщення оперативно повідомляє про призначення лікування, початок виробництва препаратів та їх готовність через e-mail, SMS та у в формі веб-повідомлень.

Дизайн сервісу сучасний і дружній у використанні. Працювати в особистому кабінеті Хемотеки можливо також за допомогою смартфона.

Розробка сервісу такого рівня складності – багатоетапний процес, який тривав більше року.

Для його створення в тісній кооперації з командою Хемотеки працювали digital агентство Facility й розробники ІТ-рішень F'Systems .

Facility і F’Systems систематизували інформацію чинних європейських і локальних медичних протоколів з метою цифровізувати її та перетворити на зручний і надійний інструмент організації процесу лікування онкозахворювань.

Підхід Хемотеки передбачає максимальний ефект лікування за оптимальних ресурсовитрат і надає такі можливості:

— виключає переплату за надлишки препарату стандартного об’єму, який не використовується пацієнтом, зважаючи на його антропометричні дані;



— знижує ризики, пов’язані з людським фактором при складанні рецепта й визначенні дозування;

— дає можливість пацієнту уникнути додаткового стресу, пов’язаного з пошуком і підбором препаратів і супутніх медичних товарів.

Коли замовлення за рецептом готове, пацієнт отримує повний набір необхідних складових для проведення хіміотерапії.

Цей шлях дозволяє спростити процес організації лікування онкозахворювань для пацієнтів і лікарів в Україні й надає можливість обом сторонам більше ресурсів та уваги направити на виконання головного завдання – одужання.