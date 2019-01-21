Банки підвищили ставки за депозитами

За підсумками тижня з 14 по 20 січня середні ставки за депозитами зросли для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Найбільше зросла середня ставка за депозитами в гривні на термін від 3 до 6 місяців - на 0,12 п.п., до 13,81% річних. Також подорожчали заощадження на періоди від 1 до 3 місяців і від 6 до 12 місяців (на 0,07 п.п. - до 11,68% і до 14,42% річних відповідно).

Ставки за безстроковими депозитами в національній валюті зросли в ціні на 0,08 п.п. - до 8,04% річних. Вклади на термін до місяця не змінилися в ціні - 10,50% річних, а депозити строком понад рік втратили 0,02 п.п. і пропонують 13,9% річних.

Середні ставки за депозитами в доларах максимально виросли для періодів від 3 до 6 місяців (на 0,03 п.п. до 2,31% річних). Також зросли в ціні вклади на термін від 1 до 3 місяців і від 6 до 12 місяців (на 0,02 п.п. до 1,19% і до 2,78% річних відповідно).

Депозити в доларах строком до місяця як і раніше пропонують 1,41% річних. Вклади терміном понад рік також не змінилися в ціні - 3,04% річних. Безстрокові заощадження подешевшали на 0,05 п.п., їх вартість становить 0,88% річних.

Середні ставки за депозитами в євро зросли в ціні на термін понад рік (на 0,03 п.п. до 2,27% річних). Депозити строком від півроку до року подорожчали на 0,02 п.п. і пропонують 2,07% річних.

У той же час безстрокові заощадження в європейській валюті втратили 0,03 п.п., їх прибутковість становить 0,55% річних. Середня ставка за депозитами на період до місяця становить 1,07%, а від місяця до трьох - 1,1% річних. Вартість внесків на період від 3 до 6 місяців становить 1,68% річних.