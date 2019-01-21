Валідатори у київському транспорті почали працювати для пенсіонерів

Київська адміністрація вирішила реєструвати усі поїздки пільговиків у наземному громадському транспорті за допомогою "картки киянина".

Про це заявила перший заступник директора Департаменту соціальної політики Світлана Устименко, повідомляє прес-служба міської влади.

"Ми переходимо до чіткого обліку пасажирів (які користуються пільгами – ред.). Картка киянина сьогодні дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд", - сказала вона.

За словами Устименко, чіткий облік дозволить місту бачити, кому і скільки коштів компенсувати за перевезення пільговиків, так як це з 2016 року працює у столичному метро.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров відзначив, що наразі у столиці впроваджують автоматизовану систему оплати проїзду, де одним зі способів оплати проїзду є "картка киянина".

"Для реєстрації проїзду необхідно піднести картку до валідатора у наземному транспорті. На екрані висвітиться напис "картка дійсна". Для проходу через турнікет у метрополітені необхідно піднести картку до зчитуючого поля на турнікеті та дочекатися напису "Прохід дозволено", – пояснив він.

Назаров відзначив: якщо киянин має пільгу на проїзд, то під час валідації "картки киянина" кошти не зніматимуть.

"Картка виключно реєструється у системі для коректного обліку пасажиропотоку та компенсації витрат на перевезення підприємствам-перевізникам", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні "Ощадбанку".

Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та документ що підтверджує статус пільговика. Картку оформлюють упродовж 4-7 днів.