Популярний лоукост Wizz Air підняв ціни на багаж

Лоукост Wizz Air збільшив ціну на оплату послуги пріоритетної посадки та суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.

Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зазнала незначних змін – раніше ціна становила від 5 до 15 євро, а зараз становить від 5 до 17 євро.

А от за новий тип реєстрованого багажу до 10 кг тепер доведеться платити значно більше. Донедавна малий реєстрований багаж у Wizz Air коштував від 7 до 12 євро, а тепер Wizz Air збільшив ціну аж до 9 – 27 євро! Ціна залежить від напрямку та дати подорожі.

Отже, за реєстрований багаж у Wizz Air доведеться платити мінімум на 2 євро більше, а у деяких випадках різниця може сягати і 15 євро! Зміни вже набули чинності.

Українська правда