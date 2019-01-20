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Tesla скоротить 3,4 тисячі працівників через "хижацьку конкуренцію"

Неділя, 20 січня 2019, 17:26

Виробник електромобілів Tesla вирішив скоротити 7%, або приблизно 3,4 тисячі постійних працівників.

Про це в листі співробітникам повідомив гендиректор компанії Ілон Маск, пишуть Ведомости.

Це частина стратегії компанії щодо скорочення витрат в ході розгортання великосерійного виробництва масового електромобіля Tesla Model 3, зауважує CNBC.

У листі Маск назвав 2018 рік "найважчим, але і найуспішнішим" в історії Tesla, але визнав, що у компанії не залишилося іншого вибору, крім скорочень, щоб мати можливість продавати Model 3 в середній комплектації за 35 тисяч доларів.

"Не дивлячись на великий прогрес, наші продукти все ще недоступні більшості людей", - зазначив він. Втім, нагадав засновник компанії, в 2018 році Tesla збільшила робочу силу на 30%.

"Є безліч компаній з найкращим співвідношенням "життя/робота", тому що вони більше і працюють в зрілих галузях або де немає такої хижацької конкуренції", - зауважив Маск.

Котирування Tesla на попередніх торгах в п'ятницю знизилися на 5%.

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