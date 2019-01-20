Кіберполіція закрила ряд піратських онлайн-кінотеатрів

Кіберполіція припинила діяльність 7 піратських онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як наголошується, піратські ресурси діяли протягом останніх кількох років та завдали збитків правовласникам майже на 10 млн гривень.

"До Департаменту кіберполіції надійшла заява від Української антипіратської асоціації про те, що ряд інтернет–ресурсів незаконно відтворюють та поширюють відео файли", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, поліцейські встановили 34-річного мешканця Сумщини, який адміністрував ряд піратських веб-ресурсів. Серед них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me та kinogo-onlaine.net.

"За адресою проживання правопорушника поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили комп’ютерне обладнання, з якого адмініструвалися веб-ресурси та на якому розміщувався протиправний контент", - повідомляє прес-служба.

Пізніше, на Рівненщині працівники кіберполіції припинили діяльність інтернет-ресурсу hd-mix.org, якій також діяв з порушенням авторських прав правовласників.

"До адміністрування цього ресурсу був причетний 25-річний чоловік. За місцем його проживання поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання", - йдеться у повідомленні.

"Після проведення експертиз буде вирішено питання щодо оголошення підозри обом зловмисникам. Їм загрожує до 6 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого", - підсумували у поліції.

Економічна правда