Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі

Кількість діючих банків в РФ в 2018 році зменшилася на 77 - до 440 з 517.

Про це свідчить статистика ЦБ РФ, передає "Інтерфакс-Україна".

За п'ять з половиною років, коли відбувалося активне розчищення російської банківської системи, кількість діючих банків в РФ скоротилася на 454, або більш ніж в два рази, з 894 на 1 липня 2013 року.

Для порівняння: за попередні дев'ять років (з 1 травня 2004 року, коли напередодні банківської кризи працювали тисячу двісті сімдесят сім банків) до середини 2013 року кількість банків зменшилася на 383.

Майже половина банків з тих, що покинули фінансовий ринок за останню п'ятирічку, залишилися без ліцензій в 2015 і 2016 роках (відповідно 102 і 106).

Підставою для виходу банку з гри в основному було відкликання його ліцензії регулятором через поганий фінансовий стан і порушення вимог законодавства.

Кількість діючих ліцензій скорочувалася також внаслідок банківських злиттів, а також добровільних відмов кредитних організацій від продовження діяльності.