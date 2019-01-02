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НБУ дозволив обмінювати валюту в банкоматах і терміналах

Середа, 2 січня 2019, 17:15
 

В Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові правила валютно-обмінних операцій, а саме щодо проведення обміну валют через платіжні пристрої.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Зміни ... вступили в силу з 1 липня 2018 року. Для введення нових вимог, що стосуються застосування реєстратора розрахункових операцій при проведенні обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій і чеків банкомату, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період ... Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, регулятор надає можливість банкам і фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв.

Зазначимо, що станом на 2 січня жоден з банків не анонсував послугу купівлі валют в банкоматах і терміналах.

Економічна правда

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