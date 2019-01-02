Нафта падає в перші дні нового року
Ціни на нафту 2 січня знижуються через зростання виробництва сировини в США.
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com .
Барель березневої нафти Brent торгується по 53,09 долара (-1,9%). Барель лютневої нафти WTI пропонувався по 44,84 долара (-2,1%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні 54,12 долара і 45,8 долара відповідно.
Падіння цін на нафту обумовлене побоюваннями надлишку пропозицій на тлі зростання виробництва сировини в США і негативними прогнозами щодо зростання світової економіки, зазначають учасники ринку.
Найсильнішим фактором тиску на світові ринки залишається торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм. Азіатський регіон залишається найбільшим споживачем нафти, однак уповільнення світової економіки, швидше за все, призведе до зниження попиту на нафту.
Ціни на нафту завершили 2018 рік зниженням вперше з 2015 року.
Станом на 11:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 53,08 долара за барель.
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