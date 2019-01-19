Нідерланди зажадали від Китаю гарантій захисту даних від Huawei

Голландський уряд повинен цього року прийняти рішення, чи допускати китайський державний телекомунікаційний гігант Huawei до участі в побудові мережі 5G в Нідерландах.

Про це повідомляє Trouw.

Міністерство економіки планує провести тендери на частоти 5G цієї осені. Критерії вибору залежатимуть від стратегії уряду Китаю, яка має бути представлена ​​до літа, повідомляє голландська газета в суботу, посилаючись на представника міністерства.

Частиною стратегії, яку слід окреслити, має бути оцінка того, як країна може захистити найважливіші технології від китайських державних підприємств. Huawei нині постачає обладнання майже всім голландським телекомунікаційним операторам.

Минулого року голландський парламент оголосив плани побудувати мережу 5G. Водночас Генеральна служба розвідки та безпеки попередила про китайське шпигунство, закликавши уряд дослідити залежність телекомунікаційного сектора від іноземних технологій.

Представник уряду підтвердив, що міністерство прагне провести тендер на частоти наприкінці 2019 року або на початку 2020 року.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. У Huawei відкидали подібні підозри.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Європейська правда