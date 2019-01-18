Водійські права запропонували видавати без проходження курсів

В Україні хочуть дозволити здавати на водійські права без проходження курсів.

Про це написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Це стосується отримання водійських прав категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ.

"Сьогодні отримання водійських прав - одна з найпопулярніших послуг. Щоб її отримати, потрібно підготувати великий пакет документів, пройти кілька етапів процедур і найважливіше - курси, в середньому 140 годин навчання. Це зайве бюрократичне навантаження на громадян і досвід багатьох країн світу, зокрема Німеччини, Великобританії, Норвегії, Чехії та Польщі свідчить про те, що ці процеси можна оптимізувати і зробити отримання послуги швидшим і простішим для громадян", - написав Парцхаладзе.

За підсумками розширеного засідання робочої групи з вироблення єдиних підходів до розвитку адміністративних послуг в регіонах було доручено МВС України разом з Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та іншим зацікавленим органам вивчити найкращий світовий досвід для можливості спростити отримання цієї послуги.

Відповідно до доручення, планується ґрунтовно проаналізувати існуючу ситуацію і досвід інших країн і розробити ряд змін для оптимізації послуги, зменшення навантаження на громадян шляхом видалення бюрократичної і корупційної складової.

За підрахунками експертів, після цього кількість часу на отримання послуги може скоротитися в цілому на 95%.

Згідно з дорученням, заплановано зменшити кількість процедур і документів, а також витрати кандидатів за рахунок вибору прийнятного способу підготовки до іспитів - самостійного навчання або в спеціалізованих школах.

Також доручено Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством внутрішніх справ, Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими органами підготувати можливі зміни щодо спрощення в отриманні медичної довідки для оформлення водійських прав.

Йдеться про скорочення часу на проходження медогляду і можливу ​​подачу такої довідки онлайн.

Економічна правда