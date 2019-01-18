Кабмін продав свої Land Cruiser, Mercedes та УАЗ

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.

Про це повідомили у секретаріаті Кабміну, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на аукціонах було продано: УАЗ 8109 (причіп) - за 9 тис. 676,92 грн, ГАЗ 2705 - 90 тис. 777,72 грн, УАЗ 3741 - 51 тис. 602,76 грн, ГАЗ 3307 - 36 тис. 952,08 грн, Toyota Land Cruiser - 215 тис. 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 - 247 тис. 717,8 грн, Mercedes-Benz Е200 - 186 тис. 123,96 грн, Mercedes-Benz Е200 - 135 тис. 804,48 грн, Skoda Octavia - 167 тис. 287,68 грн і Volkswagen Passat - 130 тис. 573,44 грн.

На сьогодні на балансі автопідприємства перебувають 126 автомобілів 1982-2017 років випуску. В 2018 році закупівля автомобілів не здійснювалася.

У грудні 2017 року автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виставило на аукціон 16 транспортних засобів, зокрема три автомобілі ГАЗ 14 ("Чайка") вартістю 1,1 млн грн кожен і чотири автомобілі Mercedes-Benz вартістю від 141 тис. грн до 188 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, Генеральна прокуратура придбала для себе 19 легкових автомобілів за 13 мільйонів гривень під час дії заборони Кабінету міністрів.