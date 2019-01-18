Український банк перейшов під управління швейцарських інвесторів

15 січня швейцарська компанія responAbility Participations сконцентрувала більше половини акцій українського банку "Львів".

Про це йдеться у повыдомленні на офіційному сайті банку.

Віднині компанія стала мажоритарним власником банку "Львів".

У серпні 2018 року responAbility Participations AG придбала 40,45% акцій банку "Львів" у компанії "Нью прогрес холдинг". На наступному етапі responAbility купила акції нової емісії, в результаті якої стала мажоритарним власником з часткою в 51% акцій.

Кінцевим бенефіціаром банку вказаний Петурсон Маргеір.

Як випливає з інформації на сайті цієї компанії, наразі під її управлінням знаходяться активи на суму 3,1 млрд доларів (540 компаній в 97 країнах). Офіси компанії знаходяться в Цюріху і Женеві, а також в ЄС, Китаї, Індії, Африці і Латинській Америці.

responsAbility інвестує в компанії в сфері енергетики, сільського господарства та фінансів.

Банк "Львів" є першим інвестиційним проектом responsAbility Participations AG в Україні.

Мережа банку "Львів" налічує 22 відділення у Західній Україні та в Києві, з головним офісом у Львові.

Економічна правда