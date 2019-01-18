Сайт "Ощадбанку" не працює більше доби

Веб-сайт державного "Ощадбанку" вийшов з ладу 17 січня і станом на на 18 січня не працює.

Про це повідомляє FinClub.

У прес-службі "Ощадбанку" не змогли повідомити, коли саме робота сайту буде відновлена.

"З технічних причин, що стосуються питання хостингу, веб-сайт банку тимчасово недоступний. Проводяться технічні роботи", - сказали в прес-службі "Ощадбанку".

Клієнти банку можуть скористатися іншими каналами дистанційного обслуговування.

"Дана ситуація жодним чином не позначилася на працездатності всіх інших систем банку. Звертаємо увагу на те, що мобільний додаток Ощад 24/7, банкомати, POS-термінали, ИПТ, відділення, контакт-центр Ощадбанку працюють в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі.

ОНОВЛЕНО

Пізніше у прес-службі банку повідомили про причини збою.

"Має місце лише тимчасова недоступність веб-сайту банку, що виникла після оновлення компанією, що здійснює адміністрування, своїх програмних комплексів", - повідомили в ЕП.

Представники банку пообіцяли, що доступ до сайту та його функціоналу буде відновлено протягом 24 годин (19 січня - ЕП).