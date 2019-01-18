Бізнес стурбований ситуацією з поверненням ПДВ

Станом на середину січня 2019 року від бізнесу продовжують надходити тривожні сигнали щодо погіршення ситуації з відшкодування поточних сум ПДВ.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської бізнес асоціації.

"Ще в кінці минулого року до Європейської Бізнес Асоціації почали надходити повідомлення від бізнесу стосовно повторення старої проблеми з відшкодуванням ПДВ. Наразі ситуація не вирішилась. Випадок не одиничний. Це тривожний сигнал для більшості експортерів", - йдеться у повідомленні.

"Компанії стикаються з проблемою фінансування власної операційної діяльності, включаючи виплату заробітної плати працівникам. Так, для деяких втрати складають десятки млн грн", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Наразі вже утворилась заборгованість по відшкодуванню ПДВ за жовтень та листопад 2018 року.

Зазначається, що у представників бізнесу існують побоювання, що відшкодування знову почне проводитись у ручному режимі, як це було кілька років тому, що може стати причиною корупційних зловживань.

У різних державах встановлюється різний податок на додану вартість. Оскільки будь-яка держава зацікавлена ​​в експортних відносинах, вона заохочує підприємців-експортерів і проводить відшкодування ПДВ, покриваючи негативний баланс між кредитами та зобов’язаннями з державного бюджету.

Таким чином, у відшкодуванні зацікавлені обидві сторони - для підприємця це оптимізація оподаткування, а для держави - підтримка обсягів експорту.

Економічна правда