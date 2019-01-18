Впровадження накопичувальної пенсії залежить від нардепів — Рева
Кабінет міністрів зможе розпочати введення накопичувальної пенсійної системи після того, як Верховна Рада підтримає відповідний законопроект.
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Без закону, затвердженого Верховною Радою, вводити цю систему неможливо. Сьогодні відповідальність знаходиться на вашій стороні, ми готові підтримати введення накопичувальної системи, якщо це зробить Верховна Рада", - наголосив Рева.
За його словами, відповідно до регламенту Верховної Ради, уряд не мав права подавати свій законопроект при наявності відповідного депутатського.
Як відомо, 57 народних депутатів подали свій законопроект №6677 про загальнообов'язкову державну накопичувальну систему.
Рева зауважив, що Кабмін погодився на ухвалення депутатського проекту закону за умов внесення до нього змін.
"Законопроект №6677 пройшов урядовий комітет, отримав схвалення і був готовий до розгляду у Верховній Раді. Станом на сьогоднішній день він не розглянутий навіть в першому читанні", - сказав Рева.
Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на 2017-2018 роки.
На думку Реви, загальнообов'язкова накопичувальна пенсійна система повинна бути недержавною, а внески до неї мають платити працівники, а не роботодавці.
Детальніше про уведення з 2019 року накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.
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Економічна правда
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