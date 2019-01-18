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Найбільший витік в історії: в мережі опублікували майже 800 мільйонів адрес пошти

П'ятниця, 18 січня 2019, 11:50

Хакери опублікували базу даних користувача з майже 773 мільйонами адрес електронної пошти і 22 мільйонами унікальних паролів.

Про це пише The Wired. Першим витік виявив експерт в області комп'ютерної безпеки Трой Хант.

Повідомляється, що це найбільший витік вкрадених даних з усіх відомих.

База даних - це папка під назвою "Колекція №1", її обсяг 87 гігабайт. Як пише Хант, вона розміщена на хмарному сервісі MEGA і на якомусь "загальнодоступному хакерському форумі".

За словами експерта, дані збирали з 2008 року з різних витоків з тисяч різних джерел. Швидше за все, хакери хотіли заволодіти чужими акаунтами. Це стає можливим через те, що люди нерідко використовують одні і ті ж логіни і паролі.

Перевірити, чи потрапили дані в базу, можна за допомогою цього сайту.

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хакери кіберзлочинність

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