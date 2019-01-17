Український лоукостер розкрив умови провезення багажу

Авіакомпанія SkyUp опублікувала детальні правила перевезення ручної поклажі і багажу на своїх рейсах.

Про це повідомляє avianews.com.

Правила передбачають, що пасажири можуть брати на борт безкоштовно один предмет ручної поклажі, вага якого не перевищує 7 кг, а габарити за сумою трьох вимірів - 115 см.

У разі, якщо ці норми перевищені, наднормативна ручна поклажа перевозиться в якості багажу, за що пасажирам необхідно буде сплатити спеціальний збір.

На додаток до основного предмету на борт можна взяти дамську або чоловічу сумку, папку для паперів, пальто або плащ, парасольку або тростину, книгу або журнал, дитяче харчування, дитячу дорожню люльку або візок. Загальна вага додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.

У разі, якщо квиток включає перевезення багажу, пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см за сумою трьох вимірів. Норма багажу для дітей до 2 років становить 10 кг.

Якщо пасажир захоче здати в багаж додаткову валізу, він повинен заплатити збір 25 євро при перевезенні сумки до 23 кг і 40 євро, якщо валіза важить від 23 до 32 кг.

Як повідомлялося, з 15 січня 2019 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" зменшила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.