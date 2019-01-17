Український офіс "стартапу на мільярд" Ring звинуватили у підгляданні за тисячами американців

Журналісти звинуватили співробітників українського офісу американської компанії Ring в безконтрольному доступі до відеофайлів та облікових даних тисяч клієнтів компанії по всьому світу.

"Економічна правда" розібралася, наскільки звинувачення відповідають дійсності і чи є "кримінал" в діях українських IT-фахівців.

"Починаючи з 2016 року, за словами одного з джерел, Ring надавала своїй українській групі дослідників і розробників практично безперешкодний доступ до папки в хмарному сервісі Amazon S3, в якій міститься кожне відео, створене кожною камерою Ring по всьому світу", - йдеться в статті американського журналіста Сема Біддл в онлайн-виданні The Intercept.

Матеріал Біддла спровокував чималий резонанс у провідних нішевих світових, українських і російських ЗМІ.

The Intercept пише, що люди-оператори займалися ручним маркуванням об'єктів у рамках навчання для системи комп'ютерного розпізнавання - але компанія продовжує наймати для цього людей навіть через кілька років. При цьому користувачі можуть вважати, що ця робота виконується автоматично і у них можуть бути питання до того, що їхні особисті дані доступні стороннім людям, зазначає Mashable.

Компанія не приховує, що українці "вручну" вчать нейромережу Ring розпізнавати об'єкти, проте заперечує, що робить це без згоди клієнтів.

"Ці записи отримані виключно із загальнодоступних відео Ring: з програми "Сусіди" (відповідно до наших умов надання послуг) і від невеликої частини користувачів Ring, які дали свою явну письмову згоду на те, щоб ми могли переглядати і використовувати їхні відео для таких цілей. Співробітники Ring не мають доступу до прямої трансляції від продуктів Ring", - пояснив представник Ring у коментарі Gizmodo.

Ring - це стартап, заснований в 2011 році Джеймі Сіміноффим в Південній Каліфорнії. Головним продуктом стартапу став "розумний" дверний дзвінок, який має Wi-Fi-підключення і камеру. За допомогою дзвінка Ring користувач, навіть перебуваючи не вдома, може відстежувати відвідувачів біля дверей і спілкуватися з ними. Пристрої від Ring також знімають відео, які використовуються в цілях безпеки користувачів.

У 2016 році Ring продав пристроїв на 155 млн дол. На початок 2018 року стартап залучив 209 млн дол інвестицій. На початку того ж 2018 року компанія Amazon купила Ring за 1 млрд дол.

Детальніше читайте у статті - Чому українців із "стартапу на мільярд" Ring звинувачують у підгляданні за американцями