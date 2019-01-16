Ринок безалкогольних напоїв зріс на 25% за рік

Продажі безалкогольних напоїв в грошовому вираженні в період грудень 2017 року - листопад 2018 року зросли на 25,8%.

Про це пише Delo.ua.

До безалкогольних напоїв відносяться мінеральна вода, солодка газована вода, соки, холодний чай та енергетичні напої.

Основними драйверами зростання стали найбільші за обсягами продажів категорії - мінеральна вода і солодкі газовані напої.

Ці дві категорії сумарно становлять понад 60% продажів всіх безалкогольних напоїв з показником зростання в грошовому вираженні 27,1% і 27,2% відповідно.

Основними трендами 2018 року стали зручність, корисність і функціональність, всі вони дуже добре відобразилися в безалкогольних напоях і вплинули на позитивне зростання категорії.

Мінеральна вода, яка і без того сприймалася споживачами як корисна категорія, росла за рахунок менших упаковок.

Соки також росли за рахунок так званого single serve, тобто упаковки, яка розрахована на персональне споживання напою і додаткової вигоди для споживача.