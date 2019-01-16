Україна увійшла в Топ-10 країн за темпами зростання числа мільйонерів

Україна увійшла в десятку країн з найшвидшим зростанням кількості власників статків від 1 до 30 мільйонів доларів (High Net Worth individual, HNWI).

Про це йдеться в звіті Hign Net Worth Handbook 2019 міжнародної консалтингової компанії Wealth-X, передає РБК.

До кінця 2018 року в світі жили більш 22,4 млн HNWI. За рік загальна кількість таких людей зросла на 1,9%, а їх сукупний статок - на 1,8%, до 61,275 трлн дол.

Експерти Wealth-X вважають, що протягом найближчих п'яти років чисельність HNWI особливо швидко зростатиме в країнах Азії (в середньому на 7,6% щорічно).

У той же час лідером топ-10 країн, в яких нові HNWI аж до 2023 року будуть з'являтися частіше за все, стала Нігерія. Згідно з прогнозом Wealth-X, число HNWI в цій африканській країні буде щорічно збільшуватися на 16,3%, тоді як у Китаї - лише на 9,8%.

Крім того, в топ-10 увійшли Єгипет (очікувані темпи річного приросту HNWI 12,5%), Бангладеш (11,4%), В'єтнам (10,1%), Польща (10%), Кенія (9,8%), Індія (9,7%) Філіппіни (9,4%) і Україна (9,2%).

Експерти Wealth-X відзначають, що в 2018 році чисельність HNWI у світі та їхні статки росли повільніше, ніж економіка в цілому (за оцінкою Світового банку, приріст світового ВВП в 2018 році склав 3%).

Дві третини всіх HNWI світу, за даними Wealth-X, живе зараз у Північній Америці (41%, понад 9,18 млн осіб) і Європі (25%, більш 5,674 млн).

При цьому три чверті всіх HNWI світу живуть всього у десяти країнах - в США (8,68 млн осіб), Китаї (1,88 млн), Японії (1,619 млн), Німеччині (1,02 млн), Великобританії (893,9 тис.), Франції (877,4 тис.), Канаді (505 тис.), Південній Кореї (476,7 тис.), Австралії (473,6 тис.) та Італії (418 тис.).

Нагадаємо, у жовтні було опубліковано щорічний рейтинг 100 найбагатших українців. Вони сконцентрували у своїх руках 37,5 млрд доларів.