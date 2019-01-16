У ще одному українському місті з’явилася безконтактна система оплати проїзду

У Чернігові "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток і NFC-пристроїв на мобільних терміналах кондуктора.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі банку та платіжної системи.

Система запрацювала 15 січня 2019 року.

"Чернігів доповнює перелік українських міст, де оплатити за проїзд у громадському транспорті можна в сучасний та зручний спосіб - за допомогою безконтактної картки чи будь-якого NFC-пристрою з функцією безконтактних платежів, зокрема смартфоном з Apple Pay чи G Pay", - йдеться в повідомленні.

Транспортне рішення, впроваджене Ощадбанком та Visa, дає можливість оплачувати проїзд будь-якими безконтактними платіжними засобами будь-якого банку України та світу, в тому числі електронними квитками.

Безготівкова оплата проїзду можлива через мобільні валідатори в 79 тролейбусах та 7 автобусах, що курсують містом. Для оплати проїзду пасажиру слід звернутись до кондуктора або водія та здійснити оплату, торкнувшись валідатора карткою або NFC-пристроєм.

Нагадуємо:

Закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017 року, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня 2017 року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після запровадження електронного квитка, надходження від пасажирських перевезень комунальним транспортом до місцевого бюджету зростуть на 40-50%.

26 грудня 2018 року мала відбутись презентація єдиного електронного квитка у Києві, але її перенесли на невизначений період.

ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Економічна правда