НБУ назвав ризики для української економіки у 2019 році

Низка зовнішніх та внутрішніх ризиків можуть вплинути на дії Национального банку в цьому році. Про це йдеться в презентації Програми дій НБУ на 2019 рік.

НБУ констатує три зовнішніх ризики.

Перший - зовнішня військова агресія, яка останнім часом набирає нових форм, та напружена ситуація в Азовському морі.

Другий - торговельні війни та сповільнення світової економіки.

"Активізація торговельний війн найбільших економік світу може спричинити зростання світової торгівлі з відповідними проблемами для глобальної економіки. Негативним ефектом таких протистоянь може бути надлишок пропозиції окремих сировинних товарів в окремих регіонах світу з відповідним тиском на ціни в бік зниження", - йдеться в прогнозі НБУ.

У цьому випадку валютні надходження від експорту можуть скоротитися, що може позначитися на динаміці курсу.

Третій зовнішній ризик – послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються.

НБУ фіксує два ключових внутрішніх ризики – погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу та трудова міграція українців.

"Відплив робочої сили підвищує диспропорції між попитом і пропозицією на ринку праці з подальшим зростанням зарплат та локальним дефіцитом кваліфікованих працівників, що стримує економічне зростання", - акцентує НБУ.

Оголошені плани щодо пом’якшення умов працевлаштування іноземців у Чехії та Німеччині збільшують вагомість цього ризику для України.

Галина Калачова, ЕП