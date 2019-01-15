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Аналітики назвали Топ-3 країн, до яких Україна експортує молочну продукцію

Вівторок, 15 січня 2019, 18:17
 

У 2018 році Україна отримала від експорту молочних продуктів на 6% менше, ніж у 2017.

Про це повідомила Асоціація виробників молока.

Зниження цін на молочні продукти на світовому ринку призвело до того, що сумарна виручка склала 263,7 млн дол. (-18 млн дол.).

Пальму першості імпорту української молочної продукції отримало Марокко — туди пішло 10% всієї молочної продукції в грошовому виразі, або 27,1 млн дол. (мова іде про поставки масла).

На другому місці — Казахстан (8,9% всього імпорту, або 23,6 млн дол.), а на  третьому Молдова — 5,7%, або 15 млн дол.

Найбільше просідання продажів відмічалося у групі сухого молока та згущенки — мінус 26,5% та молочної сироватки — мінус 11,7%.

В той же час, вдалося на половину наростити продажі молока питного та вершків та більш, ніж у двічі експорт кисломолочної продукції.

Нагадаємо, Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

Раніше аналітики назвали Топ-10 товарів, які експортує Україна.

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