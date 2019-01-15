"Білий" хакер з Непалу отримав доступ до всіх українських паспортів
18-річний мешканець Непалу, який приїжджав до України на захід для білих хакерів, зламав сайт Міністерства закордонних справ України і отримав доступ до всіх паспортів.
Про це розповів в інтерв'ю Liga.net Дмитро Будорін, головний виконавчий директор Hacken - компанії, яка займається білим хакінгом.
"Він повинен був отримати візу. Отримував її через сайт Міністерства закордонних справ, і той щось погано оновлювався. Так хлопець його зламав і отримав доступ до всіх паспортів", - розповів Будорін.
"Про цей баг повідомили міністерство, вони швидко його пофіксили і сказали "дуже дякую". Візу оформили, запропонували зустрітися з хлопцем і вручити йому сертифікат, але він не захотів йти до держорганів", - додав СЕО Hacken.
"Цей же непалець знайшов найкрутіший баг в Uklon. Причому зробив це за перших півгодини. [Він] виграв приз за найкрутішу знайдену уразливість - близько 1500 доларів", - розповів Будорін.
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