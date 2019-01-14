НАБУ перевірить інформацію аудиторів щодо оборудок в морських портах

Матеріали Державної аудиторської служби щодо Адміністрації морських портів України за період з 2015 року по 2017 рік перевірить НАБУ у рамках власного вже відкритого кримінального провадження.

Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на звернення народного депутата Сергія Лещенка, яке опублікувала експертна організація StateWatch.

Також детективи взяли в роботу результати внутрішнього аудиту Мінінфраструктури по морським портам.

"При здійсненні аналізу аудиторських звітів встановлено, що частина викладеної інформації стосується виконання договору ... укладеного між Одеською філією ДП "АМПУ" та ТОВ "Лігос УА" та відповідно має доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні .. від жовтня 2015 року", - повідомляють детективи.

Нагадаємо минулого року на "Українській правді" були оприлюднені результати аудиту Адміністрації морських портів, які зафіксували порушення на сотні мільйонів гривень.

Зокрема, керівному складу ДП "АМПУ" виплачено зарплати у завищеному розмірі на суму 40,5 мільйона гривень. Іллічівська філія у 2017 році перерахувала профспілці порту Чорноморськ 70 млн грн на будівництва мостового переходу через Сухий лиман, що не є напрямом діяльності профспілки.

Та ж сама філія стягувала портові збори з Geroite nа Sevastopol та Geroite nа Odessa (прапор суден - Болгарія), як із суден групи Б, замість віднесення їх до групи А - через що втратила 3,6 млн дол (91,4 млн гривень).

Раніше прес-служба НАБУ повідомляла, що приватні фірми "Лігос.уа" та "Укрзв’язокпдробуд" були оштрафовані Антимонопольним комітетом на 23 млн грн за змову на тендері з очистки дна порту "Южний" у 2015 році.

За даними слідства, посадові особи ДП "АМПУ" у змові з приватними особами у 2015–2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій ряду морських портів.

Йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт.

Детективи бюро з'ясували, що внаслідок цього державі завдано збитків на суму 247 млн грн, що підтвердила судово-економічна експертиза та іншими матеріали кримінального провадження.

Після цього НАБУ провело затримання низки фігурантів тієї справи, включно з тодішнім головою Адміністрації морпортів Андрієм Амеліним.

Економічна правда