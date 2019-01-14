Всі розділи
Укр / Рус

Капітальні інвестиції "Укрзалізниці" досягли максимуму за 5 років

Понеділок, 14 січня 2019, 13:10
 

Протягом 2018 року "Укрзалізниця" направила на капітальні інвестиції 16,9 мільярда гривень, що в 1,5 рази більше, ніж в 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Вказується, що це найзначніші капітальні вкладення українського залізничного монополіста за останні 5 років.

За словами керівника компанії Євгена Кравцова, в 2018 році "Укрзалізниця" виконала реконструкцію 309 км шляхів, придбала і виготовила на власних потужностях 3,5 тис напіввагонів.

"Капітальним ремонтом було оновлено майже 130 локомотивів. Для поліпшення якості пасажирських перевезень оновили 126 пасажирських вагонів - найбільше за останні 7 років", - додав Кравцов.

Як повідомляє ЦТС, фінплан УЗ на 2019 рік передбачає, що обсяг капінвестицій виросте ще в 1,5 рази і становитиме в поточному році 24,5 млрд грн. На покупку нового, модернізацію і капітальний ремонт наявного рухомого складу планується витратити 14,7 млрд грн або 60% від загальної суми капітальних інвестицій.

З них 9,6 млрд грн витратять на покупку 3 650 напіввагонів, 15 тепловозів General Electric, 106 пасажирських вагонів і 3 дизель-поїздів.

На модернізацію витратять 5 млрд грн. В тому числі, на ремонт понад 7 тис одиниць вантажних вагонів, 78 одиниць пасажирських вагонів, а також тяги та інших основних засобів (тягових підстанцій, пристроїв, енергетики та ін.).

На реконструкцію та будівництво об'єктів планують витратити 6,3 млрд грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця інвестиції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко підписав закон про філіали "Укрзалізниці" на окупованому Донбасі 10 січня 2019, 16:42
Кравцов став повноцінним керівником "Укрзалізниці" 10 січня 2019, 12:32
"Укрзалізниця" розповіла, скільки пасажирів перевезла у 2018 році 6 січня 2019, 14:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті