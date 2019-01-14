Капітальні інвестиції "Укрзалізниці" досягли максимуму за 5 років

Протягом 2018 року "Укрзалізниця" направила на капітальні інвестиції 16,9 мільярда гривень, що в 1,5 рази більше, ніж в 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Вказується, що це найзначніші капітальні вкладення українського залізничного монополіста за останні 5 років.

За словами керівника компанії Євгена Кравцова, в 2018 році "Укрзалізниця" виконала реконструкцію 309 км шляхів, придбала і виготовила на власних потужностях 3,5 тис напіввагонів.

"Капітальним ремонтом було оновлено майже 130 локомотивів. Для поліпшення якості пасажирських перевезень оновили 126 пасажирських вагонів - найбільше за останні 7 років", - додав Кравцов.

Як повідомляє ЦТС, фінплан УЗ на 2019 рік передбачає, що обсяг капінвестицій виросте ще в 1,5 рази і становитиме в поточному році 24,5 млрд грн. На покупку нового, модернізацію і капітальний ремонт наявного рухомого складу планується витратити 14,7 млрд грн або 60% від загальної суми капітальних інвестицій.

З них 9,6 млрд грн витратять на покупку 3 650 напіввагонів, 15 тепловозів General Electric, 106 пасажирських вагонів і 3 дизель-поїздів.

На модернізацію витратять 5 млрд грн. В тому числі, на ремонт понад 7 тис одиниць вантажних вагонів, 78 одиниць пасажирських вагонів, а також тяги та інших основних засобів (тягових підстанцій, пристроїв, енергетики та ін.).

На реконструкцію та будівництво об'єктів планують витратити 6,3 млрд грн.

Економічна правда