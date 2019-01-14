Польща створить штучний острів поряд з РФ

Польща має намір спорудити штучний острів у Віслінській (Калінінградській) затоці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на польські ЗМІ.

Острів буде створений в територіальних водах Польщі. На його спорудження буде використаний грунт, який з'явиться при будівництві судноплавного каналу через Віслінську (Балтійську) косу. Штучний острів повинен мати площу близько 181 га. Канал через косу буде побудований в селищі Новий Світ, де знаходиться найвужче місце піщаного півострова.

Судноплавний канал через косу буде з'єднувати Балтійське море з Віслінською затокою і призначатися для того, щоб в порт Ельблонг могли заходити великі судна. Вартість будівництва каналу оцінюється в 880 млн злотих.

У Польщі заявляють, що канал дозволить активізувати судноплавство під прапорами країн ЄС в затоці, оминаючи територіальні води Росії.

Польщу не влаштовує, що наразі затока практично відкрита тільки для кораблів під прапором Польщі. Пройти в затоку можна лише через російський порт Балтійськ, що вельми проблематично через складні і тривалі процедури.