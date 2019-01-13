Air Malta збільшить кількість рейсів в Україну вдвічі

Авіакомпанія Air Malta в період літньої навігації подвоїть число прямих рейсів до України.

Про це повідомляє avianews.com.

Додаткова частота польотів на маршруті Мальта-Київ з'явиться з 26 квітня.

Air Malta буде здійснювати два щотижневих рейси в Україну - з Мальти в Київ по вівторках о 16:00 і по п'ятницях о 20:40, з Києва по вівторках о 21:05 і по суботах о 01:45.

Наразі авіаперевізник літає до Києва тільки один раз на тиждень - по п'ятницях.

Як повідомлялося, Air Malta відновила прямі польоти до Києва 19 червня 2018 роки після тривалої перерви.

З 21 серпня 2018 року продаж квитків на рейси авіаперевізника на своєму сайті, в тому числі на лінію Київ-Мальта, почав лоукостер Ryanair.

Пізніше Air Malta прийняла рішення продовжити виконання рейсів Київ-Мальта на зимовий період, хоча спочатку рейс планувався як сезонний до кінця літнього розкладу 2018 року.