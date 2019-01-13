Air Malta збільшить кількість рейсів в Україну вдвічі
Авіакомпанія Air Malta в період літньої навігації подвоїть число прямих рейсів до України.
Про це повідомляє avianews.com.
Додаткова частота польотів на маршруті Мальта-Київ з'явиться з 26 квітня.
Air Malta буде здійснювати два щотижневих рейси в Україну - з Мальти в Київ по вівторках о 16:00 і по п'ятницях о 20:40, з Києва по вівторках о 21:05 і по суботах о 01:45.
Наразі авіаперевізник літає до Києва тільки один раз на тиждень - по п'ятницях.
Як повідомлялося, Air Malta відновила прямі польоти до Києва 19 червня 2018 роки після тривалої перерви.
З 21 серпня 2018 року продаж квитків на рейси авіаперевізника на своєму сайті, в тому числі на лінію Київ-Мальта, почав лоукостер Ryanair.
Пізніше Air Malta прийняла рішення продовжити виконання рейсів Київ-Мальта на зимовий період, хоча спочатку рейс планувався як сезонний до кінця літнього розкладу 2018 року.
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