У світі стало на один офшор менше

З 1 січня 2019 року на Британських Віргінських островах почав діяти Закон про економічну присутність, який стане бар'єром для реєстрації фірм-пустушок.

Про це пише Forbes.

Британські Віргінські острови прийняли Акт 19 грудня 2018 року. Саме на цей день для БВО був призначений дедлайн з боку ЄС для прийняття антиофшорного законодавства.

Закон вводить цілий ряд нових вимог для юридичних осіб, які претендують на реєстрацію на БВО. Від компаній вимагатимуть вести реальну діяльність на Островах. Вести бізнес через БВО за відсутності так званої будь-якої "економічної присутності" (директора, офісу, "адекватних витрат") стане неможливим. Зазначається, що за новим законом Британські Віргінські острови втрачають ті переваги, які приваблювали бажаючих мати "бюджетну" оффорную компанію.

Вже зареєстрованим на БВО компаніям надається короткий перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність з новим законом. У разі невиконання цієї умови компанія втратить реєстрацію на БВО.

Крім того, за порушення закону встановлено штраф, мінімальний розмір якого встановлений на рівні в 5 тисяч доларів. У разі несплати штрафу починає діяти каскадна система збільшення штрафів.

Реєстрація нових компаній на БВО, починаючи з 1 січня 2019 року, можлива лише за умови повного дотримання приписів Закону про економічну присутність.

Крім введення вимоги про "економічну присутність", зареєстровані на БВО компанії повинні надавати фінансовій владі будь-яку інформацію, "обгрунтовано необхідну" для перевірки виконання закону.