За українським землеробством почали спостерігати з космосу

Аппарат Sentinel

Світовий банк за фінансової підтримки ЄС запустив в Україні пілотний проект супутникового моніторингу використання сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Агроперспектива.

Проект з використанням космічних технологій у рамках 5-річної програми з підвищення прозорості та ефективності управління земельними активами в Україні "Land Transparency" на даний момент реалізовано в трьох областях: Львівській, Київській та Миколаївській.

Проект реалізує американська компанія EOS (Earth Observation System), яка виграла тендер. Її центральний офіс знаходиться у Каліфорнії, R&D центри - у Києві, Дніпрі та Харкові. Для роботи надо проектом були залучені співробітники Інстітуту космічних досліджень НАН та ДКА України.

В рамках програми EOS на основі даних космічного моніторингу провела аналіз рослинного покрову земної поверхні, що дозволило створити карту посівів с/г культур, визначити точні межі полів, а також виділити усі основні типи покриття на території трьох областей за період з 2016 до 2018 року.

Також були ідентифіковані невідповідності в кадастрових даних та факти відсутності сівозміни. Ведеться моніторинг великого масиву полів, на яких протягом декількох років вирощується одна і та сама культура. Так, найбільша площа посіву однакової культури в Київській області у кукурудзи, а в Миколаївський — соняшника.

Використання технологій космічного моніторингу дозволяє з високою точністю оцінити площу посівів, відстежувати стан рослин на всіх фазах росту, прогнозувати врожай на ранніх стадіях, контролювати агрооперації та інше.

Доступ до супутникових даних за попередні роки та аналіз величезних масивів інформації з використанням найновіших технологій дозволяють проводити оцінку вартості землі.

В Європейському союзі за допомогою цієї технології замінили роботу контролерів полів; саме за цими даними приймаються рішення про надання субсидій. В США за допомогою супутникових даних прогнозують врожай та аналізують ціноутворення в усьому світі.

EOS використовувала власні розробки та методи обробки великих обсягів даних з використанням алгоритмів машинного навчання, а також дані, отримані з космічних апаратів Sentinel, програми Європейського союзу Copernicus.