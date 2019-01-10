Гройсман відзвітував про накопичення рекордного резерву

На 1 січня 2019 року Україна сформувала золотовалютні резерви у розмірі понад 20 мільярдів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи перше в цьому році засідання Кабінету міністрів.

"2018 рік ми пройшли достойно, хоча у нас залишається багато проблем", – сказав він.

"На 1 січня 2019 року ми змогли сформувати національні резерви – більше 20 мільярдів доларів. Це найбільший, рекордний показник за попередні 5 років", – заявив Гройсман.

Прем'єр зазначив: "Наше завдання залишається незмінним: нам потрібно зміцнювати економіку, створювати якісні виробництва, створювати належні робочі місця для українців".

"Усе, що напрацює економіка, треба реінвестувати, віддавати людям – через фінансування освіти, медицини, індексацію пенсій. З 1 січня 500 тисяч військових пенсіонерів отримають перерахунок і підвищення пенсій більш, ніж на 700 гривень", – сказав він

"Ми готуємось до 1 березня провести масштабний перерахунок пенсій для усіх українських пенсіонерів" – додав Гройсман.

"Із 1 січня ми розпочали процес монетизації субсидій. Ми хочемо, щоб люди отримали кошти, які їм належать, – у тому числі, як винагороду за енергозбереження, заощадження", – нагадав прем’єр.

Українська правда