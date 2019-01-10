У ДФС створили новий департамент

У структурі Державної фіскальної служби створено Департамент трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як наголошується, новий департамент об’єднав профільних фахівців із різних підрозділів контролюючих органів. Відповідне управління також утворено у складі Офісу великих платників податків.

Передбачено, що у складі цих структур будуть діяти підрозділи, відповідальні за аналіз документації із трансфертного ціноутворення, моніторинг контрольованих операцій із врахуванням галузевої специфіки, проведення перевірок із трансфертного ціноутворення та обмін податковою інформацією.

"В управлінській вертикалі органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, фактично, з’явився єдиний центр координації, аналізу, контролю та розвитку питань міжнародного оподаткування як одного із пріоритетних та важливих напрямків податкового контролю в Україні", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Економічна правда