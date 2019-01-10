Ціни на нафту опускаються після тривалого зростання

Ціни на нафту опускаються в четвер після підйому за підсумками восьми попередніх сесій, який став найтривалішим за 18 місяців і повернув ринок до "бичачого" тренду.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Підвищення вартості нафти Brent із 18-місячного мінімуму, зафіксованого 24 грудня, перевищило 20%, WTI - досягло 23%.



Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 60,96 долара за барель, що на 0,48 долара (0,78%) нижче за рівень закриття попередньої сесії.

У середу ці контракти зросли в ціні на 2,72 долара (4,63%) - до 61,44 долара за барель, максимуму з середини грудня.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на 0,52 долара (0,99%) - до 51,84 долара за барель. За підсумками торгів 9 січня контракт зріс в ціні на 2,58 долара (5,18%) - до 52,36 долара за барель, що є максимумом з 13 грудня.

Підтримку нафтовому ринку подав оптимізм трейдерів щодо торговельних переговорів США та Китаю, а також сигнали скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК.



Торговельні переговори між представниками Вашингтона та Пекіна завершилися в середу на оптимістичній ноті, й експерти розраховують, що протягом найближчих кількох тижнів сторони укладуть фінальну угоду, пише MarketWatch.