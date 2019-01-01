Євро виповнилося 20 років

Єдина європейська валюта відзначає 1 січня 2019 року 20-річний ювілей.

На початку 1999 року євро був введений як одиниця для безготівкових розрахунків між 11 державами Євросоюзу: Австрією, Бельгією, Німеччиною, Нідерландами, Ірландією, Іспанією, Італією, Люксембургом, Португалією, Фінляндією та Францією. Саме вони сформували початкову зону євро, пише ТАСС.

У готівковому обігу єврокупюри і евромонети замінили національні валюти держав єврозони лише три роки по тому - в 2002 році, коли стало ясно, що економічні результати введення спільної валюти позитивні. Наразі в зоні євро 19 держав. До засновників додалися Греція, Республіка Кіпр, Мальта, Латвія, Литва, Естонія, Словенія і Словаччина.

Перший курс євро до долара США був встановлений 4 січня 1999 року: тоді 1 євро коштував 1,1789 долара. Мінімальний курс євро до долара був зафіксований 26 жовтня 2000 року (0,8252 долара за 1 євро), максимальний - 15 липня 2008 року (1,599 долара за 1 євро).

Євро зберігає значення в світі як друга міжнародна резервна валюта після долара США при відсутності кращих альтернатив. Наразі його частка в міжнародних розрахунках становить близько 30%. До євро прив'язані курси валют понад 20 держав світу (Боснія і Герцеговина, Болгарія, африканські країни, що входять в зону франка КФА, та ін).