Всі розділи
Укр / Рус

Холодницький передав у ГПУ подання на Дубневича

Вівторок, 1 січня 2019, 17:10
 

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Про це "Українській правді" повідомило 31 грудня джерело в Генеральній прокуратурі.

Інших подробиць співрозмовник УП не надав.

Згідно календарного плану, Верховна Рада після новорічних свят має зібратися на чергову  сесію 15 січня.

Нагадуємо:

НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Дубневичі прокуратура

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Суд заарештував рахунки компанії братів Дубневичів 28 листопада 2018, 18:22
Керівників ТЕЦ Дубневичів звинувачують у перешкоджанні старту опалювального сезону 6 листопада 2018, 14:15
"Нафтогаз" забезпечить газом арештовані ТЕЦ Дубневичів 16 жовтня 2018, 11:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті