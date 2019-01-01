Холодницький передав у ГПУ подання на Дубневича

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Про це "Українській правді" повідомило 31 грудня джерело в Генеральній прокуратурі.

Інших подробиць співрозмовник УП не надав.

Згідно календарного плану, Верховна Рада після новорічних свят має зібратися на чергову сесію 15 січня.

Нагадуємо:

НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.