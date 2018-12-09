У Росії прототип літаючого таксі впав у замет після хвилини польоту

Прототип літаючого таксі, створений в підмосковному "Сколково", впав в сніговий замет під час тестового польоту через хвилину після зльоту.

Про це пише The Bell.

Тестовий політ відбувся в рамках лабораторії міських польотів, яку відкрили в п'ятницю в "Сколково". Мета проекту - дослідження різних аспектів роботи аеротаксі в межах міста і підготовка інфраструктури для нового виду транспорту.

"Передбачається, що літаючий автомобіль зможе пересуватися зі швидкістю до 250 км/год на висоті до 900 метрів і перевозити до чотирьох осіб з багажем", - пише видання.

Представити повноцінну модель планують до 2020 року. Вартість прототипу оцінюється в 12 млн рублів.