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У Росії прототип літаючого таксі впав у замет після хвилини польоту

Неділя, 9 грудня 2018, 17:34

Прототип літаючого таксі, створений в підмосковному "Сколково", впав в сніговий замет під час тестового польоту через хвилину після зльоту.

Про це пише The Bell.

Тестовий політ відбувся в рамках лабораторії міських польотів, яку відкрили в п'ятницю в "Сколково". Мета проекту - дослідження різних аспектів роботи аеротаксі в межах міста і підготовка інфраструктури для нового виду транспорту.

"Передбачається, що літаючий автомобіль зможе пересуватися зі швидкістю до 250 км/год на висоті до 900 метрів і перевозити до чотирьох осіб з багажем", - пише видання.

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Как тебе такое, Трэвис Каланик? Прототип электролета, созданный базирующейся в «Сколково» компанией «Бартини» совместно с «МИСиС», упал в сугроб во время тестового полета через минуту после взлета. Тестовый полет состоялся в рамках лаборатории городских полетов, которую открыли в пятницу в «Сколково». Цель проекта — исследование разных аспектов работы аэротакси в черте города и подготовка инфраструктуры для нового вида транспорта. Подробнее читайте на сайте. #технологии #будущее #сколково

Публикация от The Bell (@thebell_io) 7 Дек 2018 в 5:25 PST

Представити повноцінну модель планують до 2020 року. Вартість прототипу оцінюється в 12 млн рублів.

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Росія

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