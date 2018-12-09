У Росії прототип літаючого таксі впав у замет після хвилини польоту
Прототип літаючого таксі, створений в підмосковному "Сколково", впав в сніговий замет під час тестового польоту через хвилину після зльоту.
Про це пише The Bell.
Тестовий політ відбувся в рамках лабораторії міських польотів, яку відкрили в п'ятницю в "Сколково". Мета проекту - дослідження різних аспектів роботи аеротаксі в межах міста і підготовка інфраструктури для нового виду транспорту.
"Передбачається, що літаючий автомобіль зможе пересуватися зі швидкістю до 250 км/год на висоті до 900 метрів і перевозити до чотирьох осіб з багажем", - пише видання.
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Как тебе такое, Трэвис Каланик? Прототип электролета, созданный базирующейся в «Сколково» компанией «Бартини» совместно с «МИСиС», упал в сугроб во время тестового полета через минуту после взлета. Тестовый полет состоялся в рамках лаборатории городских полетов, которую открыли в пятницу в «Сколково». Цель проекта — исследование разных аспектов работы аэротакси в черте города и подготовка инфраструктуры для нового вида транспорта. Подробнее читайте на сайте. #технологии #будущее #сколково
Представити повноцінну модель планують до 2020 року. Вартість прототипу оцінюється в 12 млн рублів.
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