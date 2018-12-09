На Закарпатті СБУ перехопила партію бурштину на 1,5 мільйона гривень

Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор Після набуття чинності законами про "євробляхи" ажіотаж навколо цієї теми не вщухає. ЕП розробила калькулятор, який порахує, скільки податків треба заплатити за розмитнення імпортного авто.

Паровозик, який не зміг: що сталося з поїздом "Шовковий шлях" Росія заборонила перевозити українські товари через свою територію і Україна спробувала налагодити обхідний залізничний маршрут. Проте проект "Шовковий шлях" не спрацював. Що ж сталось?