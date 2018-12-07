Надходження до місцевих бюджетів встановили річний рекорд
У листопаді до місцевих бюджетів платниками податків сплачено рекордну у 2018 році суму – 23,2 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті ДФС.
Порівняно з листопадом 2017 року надходження зросли на 22%, або на 4,2 млрд грн.
Загалом протягом січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 209,7 млрд гривень платежів, що контролюються ДФС. Це на 21,9%, або на 37,7 млрд гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року.
З початку року до зведеного бюджету надійшло 204,7 млрд гривень податку і збору на доходи фізичних осіб. Це на 24,3%, або на 40,1 млрд гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у листопаді склали 20,9 млрд гривень. Порівняно з листопадом минулого року ці надходження зросли майже на 26%, або на 4,3 млрд гривень.
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