Офіційно: Поїзд Мукачево – Будапешт вирушить у перший рейс

Угорська залізнична компанія 9 грудня запускає постійне сполучення за маршрутом Мукачево – Будапешт.

Про це написав в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"Перший рейс сполученням "Мукачево – Будапешт" стартує з 9 грудня цьогоріч. Це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить Угорським залізницям", - написав Кравцов.

Він повідомив, що тривалість рейсу становитиме близько 6 годин.

"З переваг – не витрачатимемо час на технічні операції для курсування на вузькій колії. Це зекономить час", - повідомив керівник УЗ.

Потяг вирушатиме зі столиці Угорщини о 7:23 за місцевим часом і прибуватиме до Мукачева о 15:20 за київським часом. У зворотньому напрямку відправлення о 12:30 з прибуттям до Будапешта о 18:37.

Вартість квитка становить близько 23 євро або близько 730 гривень.

"На Мукачево ми маємо великі плани. Там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України, і створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень", - написав він, і додав, що наразі ведуться переговори із колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

Нагадаємо, що проект пасажирського залізничного сполучення Мукачево-Будапешт обговорюється вже два роки. Запуск потяга між двома містами анонсували вже кілька разів, кожен раз він переносився.

Для прийому поїздів з Угорщини в Мукачево вже обладнали спеціальну платформу, а також відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до неї.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

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Економічна правда