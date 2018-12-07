У МВФ привітали запровадження в Україні трирічного бюджетного планування
П'ятниця, 7 грудня 2018, 17:55
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на прес-конференції у Вінницькій міській раді під час робочої поїзки до міста, повідомляє Укрінформ.
"Ефективно планувати розвиток і держави, і міста в межах одного бюджетного року складно, і перехід до створення бюджету на період до трьох років створює передумови для значно ефективнішого використання коштів як держави, так і коштів місцевого самоврядування", - наголосив Люнгман.
За його словами, із ухваленням цього рішення Україна приєднується до когорти держав, що успішно користуються досвідом середньострокового бюджетного планування, і вона сповна може скористатися їхнім досвідом, у тому числі й за допомогою технічної допомоги МВФ.
Нагадаємо, 6 грудня Рада ухвалила закон про впровадження середньострокового бюджетного планування.
Відтепер замість однорічних Основних напрямів бюджетної політики запроваджується середньострокова Бюджетна декларація як документ стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три роки.
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