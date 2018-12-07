У МВФ привітали запровадження в Україні трирічного бюджетного планування

Ухвалення Верховною Радою України змін до Бюджетного кодексу щодо запровадження на постійній основі середньострокового бюджетного планування є знаковою подією для розвитку системи публічних фінансів України.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на прес-конференції у Вінницькій міській раді під час робочої поїзки до міста, повідомляє Укрінформ

"Ефективно планувати розвиток і держави, і міста в межах одного бюджетного року складно, і перехід до створення бюджету на період до трьох років створює передумови для значно ефективнішого використання коштів як держави, так і коштів місцевого самоврядування", - наголосив Люнгман.

За його словами, із ухваленням цього рішення Україна приєднується до когорти держав, що успішно користуються досвідом середньострокового бюджетного планування, і вона сповна може скористатися їхнім досвідом, у тому числі й за допомогою технічної допомоги МВФ.