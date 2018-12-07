Поїзд Мукачево – Будапешт готовий до старту — ЗМІ

Початок регулярного сполучення між містами Мукачево та Будапешт може стартувати вже 9 листопада.

Про це виданню Mukachevo.net підтвердили джерела в "Укрзалізниці", а також у касі залізничного вокзалу в Мукачеві.

Утім, наразі не відомо, о котрій саме буде відправлено перший поїзд та його розклад, яка остаточна вартість квитків. Відомо тільки, що курсувати поїзд почне регулярно з неділі, 9 грудня.

Як повідомили виданню, спершу планувалося урочисте відкриття цього напрямку із запрошенням керівництва країни та очільників транспортних компаній обох країн, однак наразі поїзд офіційно запустять керівники середньої ланки.

Видання не виключає, що з українського боку це пов’язано із запуском експресу з Києва до Борисполя, який встиг зламатися щонайменше двічі у перші ж дні роботи після запуску за участі керівництва країни.

Нагадаємо, що проект пасажирського залізничного сполучення Мукачево-Будапешт обговорюється вже два роки. Запуск потяга між двома містами анонсували вже кілька разів, кожен раз він переносився.

Для прийому поїздів з Угорщини в Мукачево вже обладнали спеціальну платформу, а також відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до неї.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На сьогодні в Україні розташована найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Рекомендуємо почитати: У Європу потягом: куди і за скільки