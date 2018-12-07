Ціни на бензин продовжують знижуватися

З 6 на 7 грудня роздрібні ціни на бензин і дизпальне в Україні продовжили знижуватися, переважно в регіональних мережах АЗС.

Про це повідомляє enkorr.

Середні ціни по країні опустилися на 6-8 коп/л, повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку.

Столична мережа KLO опустила ціни на бензини на 50 коп/л і на 20 коп/л на дизельне пальне. Представлена ​​в східних областях мережа "Паралель" знизила ціни на все пальне на 33 коп/л.

"Автопорт" знизив ціни на ДП і А-95 на 50 коп/л, а на А-92 - на 1,5 грн/л. Пальне подешевшало і в полтавській мережі "Надія", кіровоградській "Рур Груп".

Також ціни продовжують знижуватися в загальнонаціональних мережах.

У мережі "БРСМ-Нафта" пальне подешевшало на 20-40 коп/л, на станціях Sun Oil - на 26-44 коп/л, Chipo знизила ціни на бензини і ДП на 50 коп/л, Socar - на 40 коп/л , Shell - на 10-20 коп/л.

Напередодні вартість бензину і дизельного палива в мережах ОККО і WOG зменшилася на 50 коп/л, днем ​​раніше на 1 грн/л ціни знизив "Приват".

В "А-95" очікують, що до кінця поточного року ціни на бензин і ДП опустяться нижче 30 грн/л.