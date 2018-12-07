На сайті ДФС відкрито інформацію про ставки земельного податку
П'ятниця, 7 грудня 2018, 15:11
На сайті ДФС відтепер можна дізнатися ставки земельного податку, встановлені кожним органом місцевого самоврядування в Україні.
Про це повідомив голова ГО "Українське товариство економічних свобод" Мар'ян Заблоцький.
Завдяки цій базі даних інформація, отримання якої раніше було проблематичним, відтепер доступна безкоштовно в одному місці - за посиланням http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.
Згідно з Податковим кодексом, якщо ДФС допустила помилку при публікації цих даних, то платник податку не буде нести відповідальності за наслідки.
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