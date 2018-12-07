В Україні зросли продажі нових авто

З початку року український парк комерційних автомобілів поповнили 11,5 тисячі нових автомобілів, що на 11% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Однак в листопаді в Україні було зареєстровано 1,017 тис нових комерційних автомобілів, що на 1,2% менше, ніж роком раніше.

На першому місці за продажами компанія Renault з результатом 166 зареєстрованих авто. У порівнянні з минулим роком, листопадовий показник знизився майже на 2%.

Друге місце у Fiat, реєстрації якого виросли на 3% щодо листопада 2017 року.

Mercedes-Benz вдалося на 69% збільшити реалізацію своїх нових комерційних автомобілів на українському ринку, що дозволило йому посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen - 87 зареєстрованих авто (+2%).

Нагадаємо, у жовтні випуск автотранспортних засобів в Україні у порівнянні з минулим роком зменшився на 22%.