Послугу з перенесення мобільних номерів обіцяють запустити з травня

Послуга з перенесення абонентських номерів мобільних операторів запрацює, як і визначено законодавством, з 1 травня 2019 року.

Про це заявив виконавчий директор ДП "Український державний центр радіочастот" Вадим Гулько, передає "Укрінформ".

"Усі оператори виявляють велику активність у підключенні до цієї послуги. Якщо говорити про нашу ділянку роботи - це про центральну базу даних, то на сьогодні все обладнання закуплено, програмне забезпечення теж закуплено. Зараз іде підлаштування програмного забезпечення під Україну і наші вимоги", - зазначив Гулько.

Крім того, зауважили в УДЦР, до запровадження послуги належить пройти ще один важливий етап - створення системи захисту та переведення всіх персональних даних у коди.

До 1 лютого всі мобільні оператори зобов'язані створити локальні бази даних та під'єднати їх до загальної, яку вестиме УДЦР. Однак, як уточнюють в УДЦР, наповнення самої бази даних залежатиме від популярності послуги в Україні.

Старту послуги також передуватиме тримісячне тестування.

Як зазначають в УДЦР, популярність самої послуги передбачити важко, оскільки у світі є країни, де послугою з перенесення абонентських номерів скористалося менше 1% населення.

Як повідомлялося, з 1 травня 2019 року в Україні має запрацювати послуга MNP, що дасть змогу абонентам стільникового зв’язку змінити свого оператора без зміни номера.